Me parece delirante que piensen que en Colombia va a pasar lo mismo que en Venezuela: Humberto de la Calle

Humberto de la Calle.

El ex jefe del equipo negociador del Gobierno en Cuba, Humberto de la Calle, quien se encuentra en Florencia, participando de un foro sobre pos conflicto, al enviar un mensaje a quienes piensan que en Colombia pasará lo mismo que está viviendo Venezuela, señaló que es una exageración que no tienen ningún fundamento.

De la Calle, consideró que pensar en eso, es algo delirante porque en Colombia

“Justamente se terminó un conflicto con las Farc, dentro de un Estado de Derecho y con control constitucional, me parece que esa es la mejor demostración de que aquí hay Estado de Derecho y separación de poderes, que es exactamente lo contrario a lo que se está diciendo con relación a Venezuela. Eso me parece francamente, que es una exageración que no tiene ningún fundamento con la realidad”, reveló.

De otra parte, Humberto de la Calle, manifestó que Naciones Unidas deberá esclarecer si las caletas decomisadas a las Farc en el Putumayo, estaban en el inventario y si iban a ser entregadas.

“ese punto está en manos de la comisión tripartita y en particular, a la espera de esclarecer si se trató de algo que estaba en proceso de ser entregado y las Naciones Unidas tendrán la responsabilidad de aclarar eso”

De la Calle, afirmó que lo más importante es que no deben quedar armas en poder de las Farc, y señaló que tiene la confianza de que eso se cumplirá como quedó establecido.

Finalmente al referirse a las disidencias, aseguró que quienes no entren en la negociación se tienen que seguir sometiendo al rigor militar y de la ley.