Me pidieron que colaborara con 600 mil pesos: víctima de supuesto abuso policial

Foto: captura de imagen del video divulgado en redes

El médico William Monroy quien aparece en un video durante un procedimiento policial en el municipio de la Mesa, Cundinamarca, señaló que los uniformados le pidieron dinero a cambio de su libertad.

“Se me acercan dos integrantes de la Policía e intentan persuadirme a mi, que miremos como podemos solucionar este inconveniente, este impase y en pocas palabras me ofrecen que colabore monetariamente con la causa”, aseguró el hombre tras indicar que cedió a la petición de los uniformados porque él se encontraba detenido en una estación policial y no sabía de la suerte de su familia.

“Voy hasta el cajero automático, ellos van tras de mí, yo retiro del cajero automático 500 mil pesos y de mi billetera saco 100 mil pesos adicionales y se los entrego a ellos”, añadió.

El médico Monroy fue protagonista de un video que se volvió viral en redes y en el que se observa a tres policías, entre los que se encuentra el intendente Hector Morales, reduciéndolo hasta esposarlo luego de haberle pedido una requisa.

En las imágenes se ve el forcejeo de los uniformados con Monroy, mientras una mujer, esposa del médico, increpa a los policías pidiéndoles que no lo golpeen. El hombre, quien habría sido detenido acusado de irrespetar a las autoridades niega esta versión.

“Yo en ningún momento lo ofendí a él, nunca utilicé palabras soeces contra él, como él sí lo utilizó especialmente para una persona que se supone porta un uniforme, que es la autoridad, adicionalmente usan una fuerza desmedida”, puntualizó la presunta víctima.

Tras la publicación del video, la Policía de Cundinamarca anunció el inicio de una investigación para establecer la responsabilidad de los uniformados en los hechos.