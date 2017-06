Medellín alistan la logística para el concierto de Paul McCartney el 24 de octubre

La página oficial de Paul McCartney confirmó el regreso del cantante a Colombia, esta vez, con un concierto el 24 de octubre en Medellín. En un corto mensaje, el intérprete dijo que siempre quiso volver al país, que está muy emocionado y anticipó que habrá un show de rock.

“La última vez que estuve en Colombia, la pasamos muy bien y siempre quise regresar. Estoy realmente emocionado de entregarles mi nuevo show este año. No puedo esperar para verlos a todos y habrá una fiesta de rock”, señaló el bajista The Beatles.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que desde ya comienzan los preparativos para la logística y la seguridad que requiere este evento internacional en el estadio Atanasio Girardot.

El director de La FM en Medellín, emisora de RCN Radio, Felipe Trujillo, señaló que el concierto del británico en el será un hito para Medellín, en el cual se esperan unos 47 mil asistentes.

¿Por qué Medellín fue escogida para el concierto? Las buenas condiciones del estadio, el Metro que facilita la movilidad de los asistentes y la experiencia en organización de grandes eventos, son algunos los motivos.

Paul will be getting #OneOnOne with Colombia in October. Full details and pre-sale info HERE: https://t.co/7lfgmlxybp pic.twitter.com/PUfxBavOzL

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) June 20, 2017