Medellín permanecerá sin órdenes de captura hasta que el Inpec evacúe detenidos de las salas de paso: Fiscalía

Foto: AFP

Hasta que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, no disponga trasladar a los detenidos, entre sindicados y condenados, en las salas de paso de paso de la Fiscalía, se mantendrá la suspensión de las órdenes de capturas en Medellín, aseguró la directora Seccional de Fiscalías de Medellín, Claudia Carrasquilla Minami.

Recordó que los detenidos en las salas de paso, deben permanecer, entre 24 y 36 horas. Sin embargo, la mayoría de las personas que están privadas de la libertad en el búnker de la Fiscalía llevan entre seis y siete meses, lo que ha rebosado la capacidad de atención.

La función de la Fiscalía no es administrar el personal a cargo del Inpec, que debido a su inoperancia desde hace cuatro meses no recibe presos, dijo Carrasquilla Minami, quien destacó que no tiene capacidad para atenderlos, pues las celdas son muy pequeñas, además que no hay personal suficiente para garantizar la seguridad de los detenidos, ni de los funcionarios y usuarios, teniendo en cuenta que los calabozos quedan al interior de las oficinas de la Fiscalía.

El panorama penitenciario en el Valle de Aburrá está así: en los calabozos de la Sijín se pueden internar a 33 presos, pero hoy tiene 192. En los del CTI hay espacio para 35, pero cuenta con 84.

El alcalde, Federico Gutiérrez Zuluaga, dijo que la suspensión de las órdenes fue una decisión “muy grave” y exigió al Gobierno una pronta solución, ya que son los criminales los que ganan con este tipo de problemáticas.