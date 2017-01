Médicos del Hospital de Sabanalarga entrarían en paro a partir del primero de febrero

Especialistas que laboran bajo la modalidad de contratos de OPS para la ESE Hospital Departamental de Sabanalarga, anunciaron que a partir de primero de febrero suspenderán sus actividades ordinarias asistenciales, cirugías programadas y consulta externa y por tanto, sólo atenderán servicios de urgencia. Esta medida será adoptada como consecuencia de la falta de pago, ya que el hospital hace 9 meses no les consigna. Rafael Borge, narró que a los especialistas se les debe entre 7, 8 y 9 meses.

“Esto es injusto porque no vemos ese principio de equidad para tener un buen ambiente laboral. Mientras que en diciembre s ele pagó al personal de planta noviembre, diciembre sin haber terminado el mes, mientras nosotros hemos recibido apenas un 50% de nuestro sueldo correspondientes a los meses de julio o agosto del año pasado”, contó Borge.

Ante esta situación, la gerente del hospital de Sabanalarga, María Joya, la deuda equivale 1.700 millones de pesos, suma con la cual no cuentan. ella pidió ayuda pronto a la Superintendencia de salud.

“Se les ha venido haciendo unos abonos a sus cuentas, no es lo que deben recibir por sus trabajos en la institución, esto nos ha obligado a que debemos tomar conductas urgentes en el sistema de salud, pedimos al mismo Ministerio que nos ayude, y a la Super en donde se hagan cumplir las normas que la EPS deben girar”, dijo Joya.

Finalmente los médicos afectados del hospital aseguraron que no es una situación nueva, y que además fue la constante que se mantuvo durante el año 2016 . Mencionó que para el 2017 se visiona más compleja en caso dado no aparezcan soluciones tangibles que provengan del nivel directivo.