Con medida de aseguramiento fueron cobijadas ocho personas implicadas en el negocio de chance ilegal

Cesar Augusto Burgos Duque, Luis Fernando Martínez Jiménez, José Gustavo Hernández Castaño, Lina Johana Hernández Marín, Pedro Hernán Patiño Duque, Didier Patiño Duque, Leidy Yubeni Devia Isaza y Clara Castaño Montoya implicados en el negocio de chance ilegal recibieron medida de aseguramiento intramural en sitio carcelario por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico por parte de la Juez Quinta Penal Municipal con función de control de Garantías, Luz Karime Salazar.

8 de los capturados recibieron está medida, y sus respectivos abogados solicitaron recurso de apelación que será escuchado en próximas audiencias.

El resto de los capturados recibió medida no privativa de la libertad y hasta el momento no tendrán medida de aseguramiento intramural, pues sus defensores indicaron que, sólo eran vendedores y no cabecillas de la organización dedicada al chance ilegal que operaba en diferentes regiones del país.

La audiencia continuará con el respectivo proceso y la dirección seccional de la fiscalía presentará los detalles en las próximas horas.