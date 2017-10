En medio de basuras se encuentra la ciénaga de Zambrano, Bolívar

Al ingresar a Zambrano, Bolívar, se pueden ver las vacas comiendo la basura que hay en los alrededores de la ciénaga de la población. En ese municipio de 14 mil habitantes no hay relleno sanitario por lo que las basuras son arrojadas en botaderos satélites.

Esteban Acosta, líder de la zona, afirmó que de no tomarse los correctivos, este cuerpo de agua pasará de ciénaga a laguna de oxidación: “Continua la proliferación de basuras en los alrededores. Ya han aumentado los basureros satélites; antes había dos, ahora hay cuatro, esto ha causado una sedimentación bastante grande. Es lamentable porque si no se toman los correctivos necesarios vamos a tener no una ciénaga que surte de alimento a la población sino una laguna de oxidación”.

En cuanto a las actuaciones de las autoridades, manifestó que: “Hemos hecho un llamado a los entes, a Cardique, que es la encargada del mantenimiento de la ciénaga pero todos han hecho caso omiso. El ente territorial de igual manera, siempre comentando que la ciénaga se le va a hacer esto o lo otro, pero la desidia es la misma”.

Agregó que la ciénaga la cual posee alrededor de 450 hectáreas, en este momento está en cuidados intensivos por lo que se requiere de intervención urgente. Manifestó que a pesar de la contaminación que allí puede haber al menos 300 familias de pescadores obtienen su sustento y su alimento de ese cuerpo de agua.