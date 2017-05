Menor recibió descarga eléctrica cuando jugaba en un parque de Barrancabermeja

Foto: RCN Radio.

El hecho ocurrió cuando el niño de 8 años de edad jugaba en compañía de su hermana menor en un parque infantil en Barrancabermeja, ubicado en el barrio Primero de Mayo y al tocar un poste de luz del lugar, sufrió una descargar eléctrica.

Testigos señalaron que aunque trataron de auxiliar al menor que en medio del incidente pidió ayuda, no fue posible y que el accidente se generó por la falta de mantenimiento del sistema de alumbrado del sector.

“Cuando yo lo vi pensé en auxiliarlo con una patada pero cuando ya me di cuenta el niño tenía los brazos torcidos y blanqueó los ojos. Él gritaba ¡ayuda! y ahí cayó por lo que fue llevado a un centro asistencial”, agregó uno de los testigos.

Habitantes del barrio Primero de Mayo piden que los postes de luz sean revisados constantemente para evitar este tipo de accidentes.

“Eso es no es la primera vez que pasa, aquí los postes están con problemas y a los parques vienen a jugar son los niños que son curiosos y no miden las consecuencias. Ese es el llamado que se hace para que le hagan mantenimiento no solo a este parque sino a todos los de Barrancabermeja”, aseguró una ciudadana.

Este sería el tercer accidente que sufre una persona por descargas eléctricas que postes de luz en mal estado. El menor, que quedó gravemente herido, se recupera en un centro asistencial del puerto petrolero.