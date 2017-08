Menores se habrían intoxicado con sustancia que prepararon de una receta tomada de Internet

Foto: Captura de Video.

Todo inicia cuando tres menores tomaron una receta de internet para realizar una sustancia toxica utilizando materiales como detergente, pinturas y pegante, una vez obtienen el resultado que es una goma comienzan a jugar lo que al parecer ocasionó la inhalación del producto hasta generar mareos, náuseas y desmayos.

La mamá de una de las menores señaló que durante toda la tarde su hija se encontraba encerrada jugando con dos amigas más en la habitación con una goma que se le denomina “slime” mi hija comienza a presentar mareos, dolor de cabeza lo que me llamó la atención.

“Ella había preparado la sustancia con detergente líquido, pinturas, pegante y jabón en barra, yo al principio no vi la situación tan grave, pero cuando mi hija presentó los síntomas la hice confesar y me dijo que habían tomado la receta de internet mediante tutoriales que suministran chicas” agregó la mamá de la niña.

Cuál es el objetivo?

La curiosidad de las niñas de probar la sustancia tóxica que está muy de moda, es una goma que al prepararse queda fría, se puede estirar y se puede preparar en diferentes colores, “pero mi hija realizó esta receta porque en el colegio donde estudia ya varias compañeritas al parecer lo han hecho” dijo la madre de la menor.

“A las niñas les pareció inofensiva esta práctica, por eso decidieron realizar la sustancia sin saber que le iba a provocar intoxicación” añadió la bumanguesa.

Finalmente la mamá de la menor dijo que solicitará la ayuda y la orientación de los directivos de la institución para que no se sigan presentando esta clase de situaciones, “deben tomar las medidas preventivas, ya que lo de mi hija no pasó a mayores, pero si no se controla podría creo yo hasta generar la muerte”.

La madre quien se encuentra preocupada por la situación recomendó a los padres de familia estar muy atentos con los hijos y los tutoriales que se entregan mediante el internet.