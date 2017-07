El 66 por ciento del agua que sale de la plata de tratamiento del acueducto de Villavicencio, no se está cobrando

El gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio Jaime Jiménez, dijo que su tarea será reducir 66 por ciento del agua que no se factura.

El 66 por ciento del agua que sale de la planta de tratamiento del acueducto por gravedad no se factura porque no se está contabilizando y está generando pérdidas por más de 5 mil millones de pesos mensuales asegura gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio Jaime Jiménez, quien cumplió 20 días al frente de la entidad.

Dijo el funcionario que esa pérdida de plata por el agua no facturada no solo es porque los usuarios no la reportan sino por las cientos de fugas que aun no logra controlar la empresa en varios puntos de la ciudad.

Dijo que si se logra rebajar esas pérdidas no se requiere la construcción de otro nuevo sistema de captación si no de una cultura de pago y de ahorro del líquido.

Dijo que su tarea es sectorizar sistemáticamente el suministro del servicio y poner medidores a quienes no lo tienen