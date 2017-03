Medida de aseguramiento a dos ex funcionarios de la Gobernación del Meta por País Rural

Juez de garantías negó las pretensiones de la Fiscalía de dar medida de aseguramiento contra seis de los ocho ex funcionarios de la Gobernación del Meta y el contratista del convenio con País Rural.

La medida de aseguramiento no privativa de la libertad fue impuesta solo contra Daniel Santiago Salazar Uribe, ex secretario de Desarrollo Agroeconómico y Carlos Emilio Romero Gómez ex asesor jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Meta.

Estas dos personas quedaron sometidas a presentarse de manera inmediata cuando sean requeridos y a no salir de la ciudad, ni a contratar con el estado mientras continúa el proceso penal.

La decisión de juez benefició a Hernando Martínez Aguilera ex secretario de Planeación del Gobierno Seccional, Vladimir Sierra ex jefe de contratación del Meta, Francy Nayibe Umaña Ruiz, exgerente de tesorería de la Gobernación del Meta, John Fredy Chávez Cagua, supervisor del convenio, Carlos Humberto Osorio Monroy, ex secretario privado de la Administración Seccional y Luz Estela Casasfranco Vanegas, ex secretaria Jurídica del Meta.

La Fiscalía, que anunció apelará la decisión del juez de no imponer medida preventiva de aseguramiento contra la totalidad de los nueve investigados, seguirá en el proceso penal para comprobar los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.

En la presentación de la imputación de cargos la Fiscalía señaló que el contrato realizado entre las partes había sido, “estilo sastre, a la medida del contratista y viciado de nulidad absoluta”.