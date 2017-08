Se alarga la estadía en la cárcel de los cuatro ex funcionarios de la Gobernación del Meta por escándalo de refinería

Solo hasta en el mes de septiembre se realizaría la audiencia de lectura de escrito de de acusación contra los cuatro ex funcionarios de la Gobernación del Meta involucrados en el escándalo de la refinería Jairo Iván Frías Carreño ex secretario de Hacienda, Hernando Martínez Aguilera ex director de Planeación, Ricardo Rodríguez ex gerente de Llanopetrol y Luz Estela Casasfranco ex asesora jurídica de la administración de Alan Jara Urzola.

Por ahora solo existe la posibilidad, que ya están estudiando los abogados defensores, de pedir la revocatoria de la medida de aseguramiento que fue ratificada y que los mantiene en la cárcel la Picota y el Buen Pastor desde el 19 de mayo de este año por presuntos malos manejos en Llanopetrol por más de 18 mil millones de pesos, según lo detectado por la Contraloría General de la República y lo investigado por la Fiscalía General de la Nación.

Aseguran los abogados que esa revocatoria que se hace ante un juez de garantías, no garantizaría que puedan recobrar su libertad así sea de manera condicionada.

Los cuatro ex funcionarios deben responder por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en relación con los estudios de factibilidad para la realización de la obra entre los años 2012 y 2015.

Según señaló el despacho del juez que en su momento los dio medida de aseguramiento, la Fiscalía demostró que, “la presunta participación de los procesados en los presuntos actos delictivos objeto de la investigación, por lo cual se hace necesaria la medida de aseguramiento en razón a los más de 18 mil millones de pesos que se desviaron en la ejecución del proyecto”.

Los cuatro ex funcionarios del Meta completan tres meses privados de la libertad.