Metrolínea multó con $450 millones a operador Metrocinco por tener 14 vehículos sin uso

Multa interpuesta a operador, pese a la deuda de 8 quincenas al mismo. Foto: RCN Radio.

Una millonaria sanción impuso el Sistema de Transporte Masivo Metrolínea al operador Metrocinco Plus por mantener durante varios meses 14 vehículos sin uso. El operador deberá pagar la suma de $450 millones de pesos.

Freddy Cubides, gerente de Metrocinco, calificó la multa de injusta, pues aseguró que el año pasado Metrolínea le pidió un informe sobre cuántos vehículos estaban sin uso y así mismo pactaron un tiempo para repararlos con la única condición de que el Sistema de Transporte Masivo les pagara las 8 quincenas que tiene pendiente desde hace varios meses.

“Nos interponen una multa por tener unos buses no operativos, ellos nos pidieron una agenda de cuándo teníamos los buses arreglados para ponerlos en servicio, yo se la pasé pero se la acondicioné para que nos pagaran las quincenas y mejoraran las condiciones financieras de nosotros, eso fue en agosto de 2015, nos debían 6 quincenas y hoy nos deben 8; en vez de mejorar empeoró y la respuesta de Metrolínea es tome su multa de $450 millones de pesos por no tener los vehículos listos”.

El gerente de Metrocinco agregó que es ilógico e irracional que los multen por no arreglar los vehículos pero que les deban dinero desde hace un buen tiempo.

“Yo tuviese esos vehículos hoy, los tendría parados porque Metrolínea no los programaría para ponerlos a trabajar, porque con lo que tengo estoy cumpliendo con la operación que me exige, me faltan uno o dos vehiculos que se me paran a diario pero no estoy cumpliendo con 30 o 20 automóviles, pero no incumplo con el servicio”.

Señaló que bajo la administración del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, la situación ha mejorado pues tenían inicialmente 33 vehículos sin operación, hoy solo hay 14, lo que evidencia un aporte significativo.

El operador reclamó los portales que se han anunciado y no han sido entregados y los que están en uso como los de la carrera 33 no están siendo usados por los pasajeros de Metrolínea.