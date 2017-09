Mexicanos residentes en Medellín enviarían ayudas a su país

Foto AFP

Un grupo de diez mexicanos residentes en Medellín adelantan una convocatoria para recolectar ayudas y posteriormente enviarlas a su país, tras terremoto del pasado martes 19 de septiembre.

Por ahora, las ayudas que necesitan son herramientas para la remoción de tierra y escombros, que según las autoridades aztecas es lo que más se requiere para seguir atendiendo la emergencia.

Arturo Reyes Ávila, mexicano residente en el municipio de Caldas, dijo que inmediatamente los gobiernos de Colombia y México aprueben la recolección de ayudas y se les garantice su envío y recepción, retomarán la colecta.

Reiteró por hasta ahora, no se requieren alimentos, ni agua, toda vez que en México se ha informado que aún no escasean estos recursos vitales para seguir atendiendo la emergencia.

Reyes Ávila aclaró que para no saltarse los protocolos esperarán la respuesta de ambos gobiernos, al tiempo que insistió que no recibirán dinero, pues quieren un proceso transparente, donde prime la necesidad de ayudar y no aprovecharse del dolor de los demás.

Los organizadores de la campaña enviaron un mensaje de fuerza y esperanza para quienes en México hoy sufren después del terremoto de magnitud 7.1. Aseguran que en ese país vive gente resiliente y con capacidad de salir adelante.