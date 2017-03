Miguel Arrázola aseguró que si no fuera cristiano mandaría a asesinar a un periodista en Cartagena

Foto tomada del video.

El líder cristiano de la Iglesia Ríos de Vida, aseguró que las personas que critican a su iglesia serán castigados por “Dios” y durante el servicio de este fin de semana aseguró que de no ser cristiano mandara a asesinar y posterior mente arrojar a la ciénaga de la virgen a sus detractores, entre ellos al periodista Lucio Torres, quien en una nota periodista titulada el roscograma aseguró que Arrázola y su familia reciben cerca de 200 millones de pesos mensuales como salario de su iglesia.

“Todos los que se burlaron de nosotros durante el 2016 prepárense porque Dios se va a vengar, si no fueras cristiano estarías llevándote una muñequera hace rato pero como uno es manso como una paloma… por qué no dicen a los musulmanes que dejen de dar el diezmo, vayan y métanse a ISIS.com y dígale todo lo que me dice a mi y me cuenta… Yo tengo unos manes tablaos que te puedo hacer la vuelta, dale gracias que tengo a Jesucristo en el corazón, o de no hace rato estuvieras en la ciénaga de la virgen”, manifestó Arrázola.

El pastor, quien durante el plebiscito llamó al presidente Santos como el anticristo y promovió el No a sus feligreses, aprovechó la oportunidad para calificar de “mariquitas empolvados” a las personas que han protestado en su contra en esta ciudad.

“Como somos los cristianitos, las hermana de la caridad no podemos darnos puños y entonces vienen los maricas y me arman una protesta frente a la casa… Mariquitas empolvadas, eso es lo que son. El roscograma, es decir roncón en cachaco es marica. Como sabes que no te puedo pegar porque bien que te mereces un par de gaznatadas mías”, añadió.

Estas afirmaciones de Arrázola fueron hechas durante su prédica del fin de semana y generó risas entre sus feligreses. El video que ya circula en redes sociales ha causado polémica en Cartagena,