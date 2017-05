Miles de taxistas se toman las calles del país para protestar contra Uber y plataformas digitales

Foto Colprensa

Una nueva jornada de paro y manifestaciones se realiza hoy en el país por cuenta del gremio de los taxistas que, una vez más, rechaza la ilegalidad y aplicaciones como Uber.

La manifestación se extiende por más de 20 ciudades del país y participan cerca de 10 mil vehículos. En Cartagena y Cali se reporta que se están bajando pasajeros de los otros vehículos para obligar a los conductores a unirse a la movilización; y en Medellín los taxistas que están prestando el servicio denuncian que les han tirado huevos a sus vehículos.

Bogotá

El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, confirmó que son aproximadamente 2.500 los taxistas que han salido a las calles en la jornada de protestas contra el sistema ilegal de Uber.

Según el último reporte de la entidad, hasta el momento “se registra la captura de una persona que hacía parte de las manifestaciones y quien atentó contra un TransMilenio, además de la inmovilización de 9 vehículos Uber”.

El secretario Bocarejo aseguró que las protestas hasta el momento trascurren con normalidad y la movilidad de la ciudad no se ha visto tan afectada como lo habían previsto.

Por su parte, el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, aseguró que los servicios que prestan los taxistas en la ciudad y en todo el país deben ser similares a los que se ofrecen a través de plataformas como Uber.

Peñalosa manifestó que el transporte está en una revolución y cambio constante y agregó que el Gobierno debe regular la prestación de estos servicios.

“Cada vez más los taxis deben ser más parecidos a los servicios como los que presta Uber (…) con pagos con tarjeta, rastreo satelital y con cobros justos”, dijo el alcalde.

Medellín

En los alrededores del aeroparque Juan Pablo Segundo, suroccidente de Medellín, donde inició una de las caravanas, un grupo de taxistas atacó con huevos los vehículos de los compañeros que se no acogieron a la protesta nacional y prefirieron trabajar el día de hoy.

Pese a que los promotores de la caravana anunciaron que sería pacífica, algunos pasajeros denunciaron que fueron bajados a la fuerza de los taxis por parte de los promotores de la protesta en Bello, Norte del Valle de Aburrá.

Los puntos de encuentro en Medellín para las caravanas de los conductores fueron retorno autopista Medellín-Bogotá; Carrera 70 frente al Aeroparque Juan Pablo II; Calle 49 con la carrera sexta en Buenos aires y desde el Parque La Floresta.

Cartagena

Las autoridades de tránsito de Cartagena reportaron que en varios sectores de la ciudad, taxistas obligaron a bajar de los vehículos a los conductores y pasajeros de taxis que no se unieron a la jornada de manifestación.

Algunos de estos hechos se registraron en el sector de Los Caracoles, pese a la presencia de las autoridades en esa zona.

El Departamento de Tránsito y Transporte reportó que fue necesario la intervención de la Policía para que los taxistas no agredieran a otros conductores ni se paralizara el tráfico con la retención de los vehículos. Hasta el momento no ha habido sanciones.

De igual forma, se reporta el cobro excesivo en el transporte de pasajeros por parte taxistas quienes decidieron continuar sus labores pero aumentando las tarifas por recorridos. Una usuaria relató en RCN Radio que solicitó un servicio para trasladarse desde el barrio Campestre hasta el aeropuerto y le cobraron 26 mil pesos cuando el valor estipulado es de 16 mil pesos.

La Policía ha impedido el paso de taxistas hacia el centro histórico de la ciudad. Se registran enormes trancones en diferentes sectores donde los manifestantes se han ubicado. No hay bloqueos de vías, sin embargo, el tráfico es lento.

Cali

Aunque las autoridades reportaron normalidad en el desarrollo de las manifestaciones, algunos conductores en el sector Paso del Comercio, uno de los seis lugares de concentración, detuvieron a los taxistas que seguían prestando el servicio, bajando a los pasajeros y obligándolos a unirse al plantón, indicando que no garantizaban el derecho a la movilización.

“Detuvimos los taxis porque nuestros compañeros deben tener sentido de pertenencia ya que el mal que estamos sufriendo es un mal que nos afecta a todos, entonces no es justo que mientras unos estamos protestando otros estén aprovechando el tiempo para laborar”, expresó Álvaro Antonio Pinzón, quien es vocero del gremio.

Acciones como estas fueron rechazadas por los pasajeros que quedaron en la mitad de su recorrido.

“Yo vengo desde el aeropuerto, acabe de llegar de Bogotá y me tocó quedarme aquí en plena vía sin poder seguir mi camino, me toco llamar a un familiar para que me recoja, esta no es la forma de protestar”, señaló una ciudadana.

Pese a esta situación, varios taxistas continuaron con sus recorridos.

Manizales

Jhon Jairo Grajales, directivo de la Asociación de Taxistas Unidos de Manizales, afirmó que la solución al caso de las plataformas tecnológicas que manejan el servicio de transporte especial, es que los vuelvan taxis de lujo, como lo dice actualmente la ley, y con las mismas reglas que debe cumplir el gremio de los amarillos.

Indicó sobre el paro de taxistas que se adelanta hoy en varias ciudades del país, que es necesario que “se respete la dignidad del gremio. Habrá cosas que mejorar pero no permitiremos que avance un proyecto de ley que habla de una economía colaborativa, para legalizar estas plataformas, porque nosotros no estamos en contra de la tecnología y estamos a favor de que se mejore la atención, pero en vehículos autorizados”.

Recalcó en que no se puede permitir que aplicaciones operen en condiciones ventajosas, como está ocurriendo en la actualidad.

Indicó que la protesta se realiza con varias estrategias, dependiendo de la ciudad en la que se adelante esta actividad, pero las más generalizadas son la marcha lenta y la movilización de automotores.

“Somos conscientes que hay cosas que mejorar como competir con un buen servicio, tener los vehículos limpios y con una buena presentación, con respeto a los usuarios, para que no se vayan a otras modalidad de transporte”, apuntó.