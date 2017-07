Militar desertor del ejército venezolano cruzó la frontera y busca ayuda en territorio colombiano

Foto RCN Radio Cúcuta

El Sargento Segundo del Ejército Nacional Bolivariano, Carlos Eduardo Alvarado, desertó de las filas de las fuerzas armas del régimen de Nicolás Maduro, alegando que son constantemente obligados a cumplir órdenes que van en contra de la constitución y los derechos humanos.

El ex-oficial Venezolano, afirmó que en repetidas ocasiones les ordenaba atentar contra los miles de venezolanos que integran las marchas opositoras en el país.

“Nos pedían que las marchas las teníamos que disipar como diera lugar, con gas, con violencia, que les disparáramos a las personas, y así no me enseñaron a mí en la escuela, esas no fueron las indicaciones que recibí de mis instructores y no quiero atentar más contra el pueblo” afirmó el Ex Sargento Segundo del Ejército Nacional Bolivariano.

Además manifestó que por ello se declaró en desobediencia y fue tildado de opositor, lo cual lo obligó a salir hacia Colombia abandonando a su familia.

“Empezaron los problemas con mis superiores, me dijeron que si quería me fueras a las calles, me cancelaron las cuentas, me deposita el estado, pero no me la permiten sacar, por ellos estoy en Cúcuta, buscando ayuda, un trabajo porque tengo a mi familia pasando necesidades”

El ex-militar, manifestó que muchos de los militantes de la guardia Nacional y el ejército Bolivariano, están a puntos de desertar y pedir exilio en otro país.

“Mandos medios, y altos están a punto de salir de las filas de las fuerzas militares, no comparten las políticas del Gobierno del Presidente Maduro, no queremos accionar las armas contra nuestra gente, a nuestro pueblo, pronto se dará un cambio en Venezuela” puntualizó Alvarado.

Entre tanto, deambula las calles de la ciudad de Cúcuta en busca de un trabajo, con el cual pueda reunir algo de dinero y enviar a sus familiares que lo esperan en Venezuela.