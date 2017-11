Militar herido por una mina recibió carta que le envió el Papa Francisco

nfante de Marina, herido por una mina, recibió una carta que le envió el Papa Francisco/Foto RCN Radio

De su puño y letra, el Papa Francisco le escribió una carta desde Roma al Infante de Marina, Edwin Restrepo, quien le regaló una gorra militar en la Base de Catam durante su visita a Colombia. El Santo Padre quedó conmovido con el gesto del soldado, quien hace 13 años perdió un pie, una mano y quedó invidente al caer en un campo minado.

En su casa en Envigado, Antioquia, el soldado Restrepo Restrepo se mostró conmovido con la misiva, en la que el Sumo Pontífice expresó que, a diferencia de otros obsequios, no entregó el regalo a sus asistentes, sino que la llevó en su equipaje de regreso al Vaticano.

El Obispo Castrense de Colombia, Monseñor Fabio Suescún Mutis, aseguró que el Papa Francisco le entregó el sobre blanco en su oficina en el Vaticano. Le pidió que identificara al Infante de Marina y le contara que en su altar personal tiene la gorra, la foto del encuentro en Bogotá y una virgen, a la que le reza todos los días.

Doña Luz Dary Restrepo destacó que su hijo es un sobreviviente de la guerra, que ha logrado superar su discapacidad y próximamente se graduará de abogado.

Esta es la la carta, escrita en Español y traducida a Braille, del Papa Francisco:

“Apreciado hermano, no conozco su nombre, pero no olvidé el gesto espontáneo que tuvo el pasado 10 de septiembre en Catam antes de mi partida hacia Villavicencio. Ese gesto me tocó el corazón. Y no entregué su gorra de soldado a mi asistente, como suelo hacerlo con las cosas que me dan, sino que quise llevarla conmigo como recuerdo y símbolo de la entrega y el amor a la patria y así quedó registrado en la foto.

Esa gorra de soldado me acompañó durante el viaje. Con frecuencia pensaba en usted y en tantos compañeros suyos heridos por haber luchado a favor de su pueblo. No pude desprenderme de ella y la puse junto a la foto y a la noticia que salió en el Observatorio Romano con la imagen de la virgen, sobre el altar que tengo en mi estudio y delante del cual rezo con frecuencia.

Así que cada vez que rezo allí, lo hago por usted, por sus compañeros caídos y heridos, y por Colombia (…) Gracias por su gesto, gracias por su amor a la patria y, por favor, le pido que no se olvide de rezar por mí. Que Jesús lo bendiga y la virgen Santa lo cuida”.