Mindefensa aseguró que no hay confirmación sobre caso de violación aérea de helicóptero venezolano en Norte de Santander

Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa.

El ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, informó desde Cartagena que no existe confirmación sobre el supuesto caso de incursión de una aeronave venezolana en cielo colombiano, exactamente en la frontera con Norte de Santander.

Dijo el alto funcionario que el caso está siendo investigado y por el momento no hay confirmación que el incidente se haya registrado en territorio nacional.

“Estamos desde las 12 del día de ayer recopilando toda la información que nos permita confirmar o no que hubo el incidente. Yo puedo asegurar con toda franqueza que hasta hoy no tengo documentación para decir que ese incidente sucedió en territorio colombiano”, expresó.

Así como sostuvo que mientras no se tenga certeza de que el incidente sucedió, desde el Ministerio no se elevará nota de protesta ante la Cancillería colombiana.

“No tenemos las tasas de radar que no los indique, no tenemos los testimonios trazables de la torre de control del aeropuerto del Cúcuta que no los indique. Tenemos videos que no muestran que eso haya sucedido en este lado. Estamos haciendo toda la investigación y por el momento yo no tengo razones para una gestión ante la Cancillería”, afirmó.

Las declaraciones se dieron tras instalar Colombia Mar 2017, evento organizado por Cotecmar, que busca impulsar el desarrollo de la industria naval, marítima y fluvial del país, en donde se dan cita 76 empresa entre nacionales e internacionales y 20 astilleros.