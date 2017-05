MinDefensa aseguró que sigue la puerta cerrada frente a aspersión de cultivos de coca

Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa / Foto Colprensa - Diego Pineda

El Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas dijo en Cúcuta “yo creo saber un poco de derecho, me leí ya la sentencia de la Corte Constitucional, yo no creo que haya algo nuevo, no me veo tentado a abrir la posibilidad de una aspersión de cultivos ilícitos, esto sigue siendo una puerta cerrada”.

Dijo el ministro que ayer tuvo un debate en el Congreso “es la primera vez que el país tiene un plan de sustitución y erradicación coordinado de cultivos lícitos antes era o sustitución o erradicación, ahora es con metas medibles

Dijo el Ministro de Defensa “En Estados Unidos reporté la semana anterior 15 mil hectáreas de coca, mientras que ayer ya se tenían a 15.100 y hoy ya hay 15.300 hectáreas de erradicación forzosa”.

Diariamente son más de 120 hectárea, para cumplir la meta de erradicadas y lograr de esta forma que sean 50 mil en total en el año.

“Ya hay 2 mil hectáreas erradicadas de forma voluntaria y 85 mil familias que han firmado los acuerdos, los cultivos han crecido pero no en la cifra que se han publicado de 112 mil hectáreas, peros sí se cumplen las metas establecidas, en los próximos dos años, de seguro Colombia dejará de ser el primer abastecedor de cocaína en el mundo, hay ya documentado que existe una gran cantidad de cosechado de coca sin recolectar, es la primera vez de la historia en la lucha contra las drogas que esto sucede” dijo Villegas Ministro de Defensa.