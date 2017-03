Mineros Tradicionales de Caldas, recibieron con júbilo la decisión de la Corte Constitucional

Foto: RCN Radio.

Mineros tradicionales de Marmato, Caldas, celebraron la decisión de la Corte Constitucional de impedir su desalojo de minas de propiedad de la multinacional Gran Colombia Gold, hasta tanto haya una consulta previa.

Los cerca de 2 mil humildes trabajadores que explotan oro en títulos de propiedad de la compañía Gran Colombia Gold y que una anterior decisión judicial, había ordenado su desalojo, recibieron con júbilo, la sentencia de la Corte Constitucional, que ordenó tutelar los derechos de los mineros artesanales y suspender la actividad de la multinacional, hasta tanto se adelante una Consulta Previa.

El Asesor de los Mineros Tradicionales del municipio de Marmato, departamento de Caldas, Darío Arenas, manifestó que “en lo que respecta al fallo de la Corte Constitucional, lo recibimos con muchísima alegría y entusiasmo, porque a pesar de que no conocemos el texto completo la sentencia, lo cierto es que han tomado una decisión supremamente importante en la superviviencia de la minería tradicional de Marmato. Y es que la Corte ha decidido que las multinacionales, no pueden tener títulos, sin consultar, no sólo a los indígenas y a los afros, sino también a la comunidad minera, y lo que se ha ordenado es frenar el desalojo de una mina en específico, pero creemos nosotros que esto da pie para que paren los más de 60 desalojos que están encima de la población marmateña, por eso esto lo recibimos con mucho júbilo”, dijo el señor Arenas.

Además dijo “hay que esperar el fallo como tal de la Corte Constitucional para determinar el alcance del mismo, pero en el caso de que sea la Consulta Previa, preguntándole a indígenas, afros y comunidad minera en general, sobre la conveniencia de la presencia de la multinacional Gran Colombia Gold, en la parte alta del cerro de la localidad, esperamos que la gente diga que no está de acuerdo, porque esta zona históricamente ha sido designada y destinada para la pequeña minería, que es la que le da el sustento al 80 o 90 por ciento de los pobladores del municipio de Marmato”, expresó el Asesor de los Mineros Tradicionales.

Por último dijo, que apenas se establezca todo el mecanismo de la Consulta Popular, se tendrá un campaña electoral por el Sí o por el No, en donde ese espera que esa población del occidente de esta región del país, como lo ha hecho durante varios años, esté en contra de lo que verdaderamente los va perjudicar.