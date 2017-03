Ministerio de Agricultura negó que vayan a quitar predios en los Llanos

“Mentiras, falso, no se dejen engañar con cosas que no son”, señaló el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia para responder a las personas que están diciendo que se les va a quitar los predios a quienes no tienen título y que esas tierras se convertirán en una zona de reserva campesina.​

El funcionario quien presentó un parte de tranquilidad con respecto a una serie de inquietudes de la comunidad de los Llanos Orientales, generadas a su decir por una estrategia política: “sí le dicen a la gente que todo Casanare va a ser una reserva campesina y que se les va a quitar los predios a quienes no tienen título, todo el mundo se pone nervioso y con toda la razón”.

“Mentiras no existe, ni siquiera está en trámite una solicitud que diga que se vaya a establecer una zona de reserva campesina, es falso”, manifestó el ministro Iragorri.

En cuanto a la titulación, explicó que se está esperando la sentencia de la entidad judicial correspondiente, relacionada con la Ley de Zidres, en la cual hay un artículo donde se establece el derecho real de superficie; el cual, es la forma para legalizar aquellos predios, que eran baldíos y que están ocupados desde hace muchos años, como es el caso de los Llanos.

Informó que en el país 35% de los cuatro millones de predios que hay en Colombia no tienen título.