Ministerio de Comercio ordenó cierre de playa Rosita en Taganga donde fueron asaltados 12 turistas

El Grupo de Protección al Turista, unidad adscrita al Ministerio de Comercio, en las últimas horas emitió orden de clausura temporal del balneario Playa Rosita ubicado en el corregimiento de Taganga debido a la prestación de manera ilegal de servicios de alojamiento a turistas.

Para hacer efectivo el procedimiento, el Ministerio de Comercio solicitó el acompañamiento de la alcaldía distrital de Santa Marta y la Policía Metropolitana, no obstante la diligencia no pudo realizarse debido a la ausencia del propietario del local quien había sido notificado previamente del procedimiento que se iba a desarrollar.

Según la Coronel Sandra Vallejos, Comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, “una vez llegado al sitio, exactamente en el establecimiento de Playa Rosita, no encontramos a nadie, con lo cual la diligencia no puede efectuarse, sin embargo dejamos constancia mediante acta de que a pesar que se le informa por escrito y verbalmente a las personas que son propietarias y al representante legal, no se encuentran en la diligencia. Acto seguido se procederá a hacer otro aplazamiento de esta actividad, posteriormente sin previo aviso, se notificará por edicto”.

Playa Rosita es el lugar en donde el pasado 17 de febrero doce turistas fueron asaltados por parte de delincuentes quienes además abusaron sexualmente de una mujer de procedencia norteamericana.