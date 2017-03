Ministerio de Salud anunció inversión de $16.500 millones para mejorar infraestructura del HUS

El departamento también hará su aporte económico. Foto: RCN Radio.

Preocupado se mostró el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, después de conocer el estado del área de urgencias del Hospital Universitario de Santander, por tal razón aseguró que aunque la entidad es viable financieramente, destinará 16.500 millones de pesos para mejorar la infraestructura de urgencias y las torres para el aire acondicionado de uno de los edificios nuevos del hospital.

“Hay unas obras que hay que terminarlas, hay que hacer unas inversiones para hacer unas adecuaciones pequeñas. Hay otro desafío grande que es el que más me preocupa y es el de urgencias, porque definitivamente se debe tener unas mejores urgencias en este hospital, ahí hay unas condiciones que no son buenas, donde hay que terminar obras y para eso se tendrá un valor de $9 mil millones. También hay una serie de obras nuevas y son las torres para el aire acondicionados que no estaban planillados y tendría un valor de $7.500 millones”. Agregó el Ministro de Salud.

Además uno de los retos con lo que se comprometió con el personal del Hospital Universitario de Santander fue a aliviar la crisis financiera que se tiene a raíz de las deudas de la Eps.

“Tenemos desafíos, el Hospital tiene unas necesidades financieras, yo voy a hacer un trabajo con las Eps y con los pagadores para aliviar un poco en el corto plazo la situación financiera”.

El funcionario aseguró que el área de urgencias del Hospital debe intervenirse inmediatamente, pues al final los más perjudicados son los pacientes, quienes deben recuperarse y recibir atención en medio de obras inconclusas e infraestructura no apta para el complejo médico.

Gobernador de Santander le pidió al Ministerio de Salud, aumentar el porcentaje de cobro a las EPS, para consolidar el pago del 70% de los recursos que le adeudan al HUS

En medio del recorrido que hizo el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, para evidenciar el estado de las instalaciones del Hospital Universitario de Santander, el gobernador del departamento, Didier Tavera, le pidió al funcionario aumentar en un 8% el cobro a las Eps para que de esta manera se consolide el pago de los recursos que se le adeuda al Hospital en un 70%. Agregó que siendo así, el complejo médico podría mejorar su administración y con ella, sus servicios.

El ministro de salud aseguró que estudiarán la posibilidad que planteó el gobernador de Santander, pues de aprobarse el cobro permitiría consolidar el pago del 70% de los recursos que le adeudan al HUS y además solventar los casos de segundo nivel de atención.