Ministerio de Defensa desmiente declaraciones del Secretario de Hacienda de Pereira, quien aseguró que predios del Batallón San Mateo estarían embargados.



Luego de que el secretario de Hacienda de Pereira, Carlos Maya saliera a los medios de comunicación a indicar que los predios del Batallón San Mateo de Pereira estaban embargados, el Ministerio de Defensa y las autoridades del Batallón de Artillería No. 8, desmintieron lo dicho por el Secretario y en cambio, señalaron que “el San Mateo” tiene a cargo cuatro predios en dos globos de terreno.



En tal sentido, señala el Ministerio de Defensa que en julio de 2015, se solicitó al IGAC iniciar el trámite aclaratorio de área y linderos de los predios denominados como Maraya, de propiedad del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, ubicados en el municipio de Pereira.



En septiembre de 2016 se solicitó a la Secretaría de Hacienda de Pereira, la exclusión del pago de impuesto predial de los predios a cargo del Batallón.



Informó el Ministerio de Defensa que “En razón a la solicitud elevada frente a la exclusión al pago del impuesto predial, la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas de la alcaldía de Pereira expidió la Resolución N° 11407/2016 del 15 de noviembre de 2016 “POR LA CUAL SE EXCLUYE DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO” el globo norte de los predios a cargo del Batallón San Mateo el cual consta de un área de 255.737,93 m2.



La Secretaría de Hacienda de Pereira, no ha declarado exclusión de los predios de Maraya parte baja (En donde se encuentran las construcciones del BASMA) argumentando que no se ha efectuado la aclaración de cabida y linderos del Batallón, toda vez que se encuentra pendiente el desenglobe de los terrenos que fueron adquiridos por Megabus.



Pese a la resolución de exclusión citada, la alcaldía de Pereira adelantó cobros prediales tanto de los predios sin excluir como de los ya excluidos, razón por la cual se interpuso el recurso de reconsideración respectivo“.



En la actualidad está en discusión el monto del cobro por las razones arriba expuestas. No obstante, la Secretaría de Hacienda de Pereira emitió los recibos de impuesto predial, los cuales tienen fecha límite de pago el 29 de septiembre de 2017.



Finalmente, el Ministerio de Defensa, aseguró que “de conformidad con los certificados de tradición de las matriculas correspondientes a los lotes del Batallón San Mateo, de fecha agosto 3 de 2017, no figura registrado ningún embargo por parte del municipio de Pereira ni de ninguna otra persona pública o privada”, con lo cual no se encuentra fundamento en las declaraciones del Secretario.