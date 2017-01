Ministerio de Minas investiga escasez de gas en Medellín y Suroeste antioqueño

Gas/Foto Guillermo Naranjo

Cocinando en fogones de luz o en la vivienda de conocidos, están algunas familias de Medellín y municipios del Suroeste de Antioquia, por la escasez de gas en pipeta que se ha registrado en los últimos meses. La situación también afecta los departamentos de Nariño y Valle del Cauca.

En el barrio Belén San Bernardo, comuna 16 de Medellín, una ama de casa completó dos días este hidrocarburo y cuando llama a comprar, los comercializadores responden que hay escasez y es incierto cuándo habrá gas

“Hace dos días estoy sin gas y toda la vida he cocinado con gas de pipeta. Llamo a la empresa y me dicen que no saben cuándo va a llegar. Estoy muy preocupada porque no sé dónde cocinar mis alimentos. He tenido que ir a la casa de familiares”, dijo.

La viceministra de Minas, Rutty Ortiz, aseguró a RCN Radio que el Gobierno Nacional y la Superintendencia de Servicios Públicos investigan las razones de la escasez y determinar si hay alguna actuación irregular de los comercializadores.

“Investigamos si es por la actuación de estos comercializadores que han tenido comportamientos menores afortunados. No hay motivo para la escasez. En el Suroeste de Antioquia, estamos hablando con ellos y con Ecopetrol para que se facilite el acceso al GLP que tenemos en la refinería de Cartagena”, aseguró la funcionaria.

El Ministerio de Minas identificó que algunas empresas no tenían la formalidad ni la capacidad financiera para distribuir ni comercializar el gas. Así que se asignaron cupos de compra a las compañías que pueden atender la demanda del servicio. (Puede leer: En el suroeste antioqueño hay escacez de gas propano y las pipetas aumentaron su costo)

Para el mes de enero, Colombia tiene una oferta de 52 millones de galones de gas, para una demanda estimada de 48 millones, según el Ministerio.