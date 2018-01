Ministra de Educación estará en Bolívar verificando obras de un colegio que debió ser entregado en 2015

Foto: Cortesía.

La Ministra de Educación Yaneth Giha estará en el departamento de Bolívar visitando las obras sin concluir del colegio de Ballestas en el municipio de Turbana. Esta institución educativa hace parte del grupo de 4 colegios que debieron ser reconstruidos en el año 2015.

Las obras fueron contratadas por el exgobernador Juan Carlos Gossaín y aún siguen sin terminar. Para ese proyecto fueron destinados más de 494 mil 928 millones de pesos.

El contratista dejó abandonada la obra y fue retomada en el 2017 por la actual gobernación. Tan solo en ese colegio, según el convenio firmado en 2013, se invertirían 2.442 millones de pesos, de los cuales el Gobierno nacional aportó $1.709 millones y el departamento, el restante.

La jefa de la cartera educativa estará junto al gobernador Dumek Turbay conversando con la comunidad y analizando el avance de las obras. Esto se da luego que los estudiantes amenazaron con no asistir a clases si no les entregaban el colegio que les había prometido para 2015. En Bolívar, estudiantes “inauguraron” obras inconclusas de su colegio para recordar a la gobernación que no tienen aulas para sus clases

El año pasado, más de 560 niños de esta poblaciones recibían sus clases en casas de familia, en el parque del pueblo y debajo de los árboles debido a que su vieja sede fue destruida por la ola invernal del 2010 y las obras que debían entregarse, aún siguen en construcción.

Se espera que antes de trasladarse a la zona de Ballestas, la Ministra estará reunida con el gobernador en la Casa de La Moneda para analizar El Plan de Educación de Bolívar.