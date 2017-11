Ministro de Agricultura: no vamos a firmar imposibles con la Minga Indígena

Foto: Colprensa

Optimista de cerrar los acuerdos con el Consejo Regional Indígena del Cauca para mantener la apertura de la vía Panamericana, que estuvo bloqueada durante varios días, se declaró el ministro de Agricultura Juan Guillermo Zuluaga, durante la instalación de la mesa nacional de diálogo con la Minga Indígena, a quien pidió prudencia y sensatez para ratificar la firma de los acuerdos.

Aprovecho para hacer un llamado a la sensatez, a que las autoridades indígenas nos ayuden a que este clima de diálogo se mantenga, que privilegiemos el diálogo, que busquemos alternativas, basados en un sola premisa, en que lo que hablemos sea lo que podamos cumplir, dijo Zuluaga.

Que no se nos hagan exigencias a los funcionarios de cosas que no vamos a poder cumplir, porque este gobierno tiene una vigencia de nueve meses, es el tiempo que le resta al gobierno, así que los compromisos deben ser cumplibles para avanzar y lograr recuperar la confianza. Ese es un llamado que hago a todas las autoridades y organizaciones indígenas, puntualizó el ministro de agricultura.

Zuluaga se mostró preocupado por la fractura de la confianza entre la Minga y algunos sectores de la ciudadanía, En las redes sociales he notado expresiones terribles hacia las autoridades indígenas. Se está creando un clima de odio que no nos conviene. Y eso lo vamos a dejar incluso escrito dentro de los acuerdos que vamos firmar, porque no podemos permitirlo.

Están haciendo llamados incluso, en ciudades como Popayán de ir a destruir algunas casas, a apedrearlas. A eso no podemos llegar, a esos niveles de intolerancia, los incendios no se apagan con gasolina, agregó el representante del gobierno nacional.