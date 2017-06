Ministro de Transporte “le sacó el cuerpo a Aerocafé”: Mauricio Lizcano

Foto: Cortesía Prensa Lizcano

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, cuestionó vehementemente la ausencia del Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, en el foro que se adelanta en Termales del Otoño en Manizales, donde el principal tema es el proyecto de Aerocafé.

El congresista caldense, escribió en Twitter lo siguiente:

Después cuando Mauricio Lizcano, ya se encontraba en el recinto del foro y se dirigía a los asistentes dijo haciendo referencia al mismo Ministro caldense, lo siguiente:

“Un Ministro de Transporte que hoy no asiste a este foro porque dirá “no pues yo asisto y Lizcano hará el aeropuerto” entonces a mí no me convendrá políticamente y saca el cuerpo ministro. Porque ese es el gran problema que tiene Caldas, no estamos peleando políticamente entre nosotros sin unirnos y pensar en las grandes obras, y una obra como el aeropuerto donde podría estar el Ministro de Transporte, donde podría estar diciendo todo lo que se ha hecho, por ejemplo, unos recursos que esta recibiendo la Aerocivil, producto de ingresos de la Aeropuerto de Bogotá, se podrían invertir en la construcción de Aeropuerto de Café, pues el Ministro Rojas, dice, yo no voy a ir a un foro que hace el doctor Lizcano, más bien espero que salga de la presidencia, y en dos meses anuncia lo que todos hemos venido trabajando durante un año. Esas mezquindades un poco de Caldas son las que nos tiene sin unirnos. Lamento mucho que el Ministro por mezquindades políticas no tenga el honor de venir a algo que es institucional que es del Congreso de la República, pero sino vino aquí sera citado en el congreso”

Lizcano Arango también, admitió que hay un nulo compromiso del gobierno del presidente Santos con el Aeropuerto para el municipio de Palestina.