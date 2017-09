MinMinas desconoce el origen del 82% de oro que ingresa al mercado

Foto suministrada por la Policía de Carabineros.

Aunque la minería ilegal es responsable de gran parte de ese porcentaje, MinMinas indicó que también hay mineros artesanales incrementan el indicador.

A pesar de la dificultad para medir la informalidad y la ilegalidad en el sector minero, el jefe de esa cartera, Germán Arce Zapata, explicó que la producción de oro en el país supera los estimativos que los títulos podrían proveer, añadió que de cada 100 gr. de ese mineral que entran al mercado, solo 18 gr. se tiene certeza de donde provienen.

“De 100 gr. de oro que ingresan al mercado hay trazabilidad clara, es decir que tiene título y tiene licencia, de un 18% de cada 100 gr. Hay 82% que no sabemos exactamente de dónde vienen” apuntó el funcionario.

El ministro agregó que no toda esa cifra corresponde a actividad minera ilegal, debido que también hay mineros artesanales que no tienen título, ni licencia ambiental, “no todo es ilegal, pero claramente un porcentaje es ilegal. Debido a que todavía hay actividades artesanales que no pasan por un título, no se le puede dar trazabilidad”

De acuerdo con Arce Zapata, el reto está en formalizar a los pequeños mineros y en garantizar que en los canales comerciales sea posible identificar la procedencia del oro y de los otros minerales, “eso se demuestra con la presencia de un título y con la existencia de una licencia ambiental que te permita el desarrollo de la actividad”

El jefe de esta cartera agregó que los diálogos con ELN, quienes son actores de la minería ilegal, podría contribuir a también podría contribuir a esclarecer el origen de los minerales y fortalecer la industria.