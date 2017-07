Mintransporte da visto bueno a proyecto de nuevo aeropuerto para Cartagena

Aeropuerto de Cartagena / foto referencial Colprensa

El Ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, se refirió a su más reciente visita a Cartagena sobre el nuevo aeropuerto de la ciudad que se llamará ‘Ciudadela Aeroportuaria Cartagena de Indias’, que tendría 3100 metros cuadrados de longitud en la pista y más de 40.000 metros cuadrados en la terminal aérea.

El alto funcionario, quien estuvo con el Gobernador Dumek Turbay Paz y el Alcalde Manuel Vicente Duque, participó en la socialización del proyecto, que se prevé sea una realidad en los próximos 8 años.

“El proyecto aeroportuario es muy bueno y lo deja con ganas de que se haga y se desarrolle. Este debería ser el aeropuerto de la región, no solo de Cartagena. La potencialidad turística que tiene Bolívar hacia el sur del departamento es impresionante. Esto no puede quedarse en una presentación, hay que aterrizarlo desde el punto de vista financiero y ponerlo en una realidad”, dijo Rojas.

Así mismo, manifestó que este proyecto no va en contravía con el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, que está bajo la administración de la Sacsa y que tendrá un desarrollo e inversiones en mejoramiento en los próximos 7 años. Pero sostuvo, que debido al incremento de viajeros por vía aérea, es necesario que Cartagena cuente con una infraestructura que responda a esa demanda.

“Hoy tenemos aproximadamente 4.4 millones de pasajeros viajando a Cartagena, el crecimiento es muy grande. Hay una proyección a 2025 que se tengan más de 7.7 millones de pasajeros”, afirmó.

Por otra parte, el Ministro dio a conocer el convenio entre la Aerocivil y la Gobernación de Bolívar donde se comprometen recursos por más de 15 mil millones de pesos que serán invertidos en los aeropuertos de El Carmen de Bolívar y Mompox.

De acuerdo el funcionario del Gobierno Nacional, las dos terminales aéreas “deberán contar con una infraestructura adecuada y funcional, con estudios técnicos completos, los cuales incluyen desde la verificación del levantamiento topográfico, el desarrollo de los estudios técnicos, hasta el presupuesto de obra detallado por actividades, cumpliendo con las condiciones óptimas de uso”.

En lo que respecta a Mompox, este una pista de 1300 metros, 200 metros más de longitud que la actual, una estación de bomberos de 400 metros para seguridad aeroportuaria, cerramiento y adecuación de la torre de control.

“Estos aeropuertos generan desarrollo en la región y seguramente conectará a Cartagena con el departamento”, dijo el gobernador

Buen comportamiento de Transcaribe

Rojas manifestó que se encuentra “complacido” con los resultados que arroja la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) de Cartagena. El alto funcionario expresó que las acciones adelantadas por la Alcaldía y la gerencia de Transcaribe muestran que los indicadores son positivos, lo que se constituye en un ejemplo frente a otros sistemas en el país.

Destacó el comportamiento que ha tenido la ampliación de servicios como que este llegue a la entrada de la Gobernación de Bolívar. Sin embargo, sostuvo que todavía se está analizando la propuesta de que Transcaribe ingrese con su oferta al municipio de Turbaco.

Aprovechó para enviar un mensaje a la ciudadanía en relación a los efectos negativos que las protestas están generando al servicio, “cada vez que hay un bloqueo al sistema, perdemos más recursos. Esto no es un tema de que la Alcaldía gane más plata o no, todo lo contrario. Cada hora que no los bloquean vale 21 millones de pesos y eso hace que el sistema tenga problemas financiero y se preste un mal servicio”.

“La protesta es un derecho, pero cuando se proteste no nos bloqueen el sistema porque se están bloqueando ustedes mismos”, aseveró.

Por su parte, el Viceministro de Transporte, Alejandro Maya, manifestó que el Gobierno Nacional aportará para la vigencia 2018, recursos por más de 50.000 millones de pesos para la operación y desarrollo de infraestructura para el SITM.