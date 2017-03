MinVivienda inició procesos administrativos de verificación a familias beneficiadas con programa de vivienda gratis

Elsa Noguera Ministra de Vivienda en diálogos con RCN Radio, afirmó que ya iniciaron en el país los procesos administrativos para determinar si las familias que han sido beneficiadas con los programas de vivienda gratis, en realidad necesitan de ellas.

En días anteriores, la jefe de cartera afirmó que las personas que sean sorprendidas fuera de estas viviendas o que las tengan en arriendo serán excluidas de estos beneficios.

“Si estas personas necesitan una vivienda es para habitarla, si no la están ocupando es porque no la necesitan y es precisamente lo que estamos identificando, hay muchas personas que si las requieren y no pueden acceder a ellas” expresó la Ministra.

Noguera señaló que en “Norte de Santander hay identificados 60 casos de los cerca de 4 mil registros de viviendas entregadas que son estudiadas en este momento, se están verificando para dar datos reales y empezar con estos procesos”

Finalmente la Ministra de Vivienda, sostuvo que no se tiene registro de personas venezolanas que estén siendo beneficiados con estos programas del gobierno nacional, esto luego del llamado de atención que realizó el Vicepresidente Germán Vargas LLeras a los alcaldes de la región el pasado mes de enero.