Minvivienda revocó subsidio a tres beneficiados en programa de casas gratis en Cartagena

El Ministerio de Vivienda revocó tres subsidios de vivienda, otorgados a igual número de familias, que resultaron favorecidas en el programa de las 100.000 viviendas gratis del Gobierno Nacional.

La decisión tomada por la cartera que lidera la Ministra Elsa Noguera, se aplicó en el proyecto de Villas de Aranjuez, al comprobarse que las viviendas no eran habitadas por los beneficiados titulares, es decir, estaban en arriendo.

William García Tirado, gerente de Coorvivienda, informó que el retiro de los subsidios de vivienda responde a que los beneficiados estaban haciendo mal uso de los inmuebles, por lo que el procedimiento se realizó en conformidad con lo establecido en la Resolución 005 del 2014.

“Las personas que se les vienen dando mal uso a las viviendas gratuitas, se les viene realizado un proceso, por lo que tres de esas viviendas han sido revocadas. Esto es realmente doloroso porque estas familias, después de tanto esfuerzo para tener el subsidio, le hayan dado mal uso debido a que no están viviendo en las casas”, dijo.

Indicó el funcionario distrital que la directriz del Ministerio de Vivienda es que las casas pasarán a manos del Gobierno Nacional que las entregará a nuevas familias “que realmente las requieran y que le van a dar el uso por las cual fueron destinadas”.

“El llamado aquí es que las personas que resultaron favorecidas con las viviendas gratis, que las vivan, y si no, que de manera concertadas las devuelvan porque hay cientos de miles de familias en Cartagena que requieren y están pidiéndonos un subsidio de vivienda”, apuntó.

Y agregó: “Está en firme el acto administrativo y ya fueron notificados y se les está pidiendo que salgan de manera voluntaria o de lo contrario se iniciaría un proceso policivo para que la reintegre a manos del ministerio y sea el ministerio que las reasigne”.

Así mismo, reveló que la cartera de Vivienda está revisando 350 subsidios de los más de 3.000 que se otorgaron en Cartagena en el programa de gratuidad, debido a que las casas además no estar habitada por los titulares, estarían siendo utilizadas para actividades ilícitas.

“Una vez se hace entrega de la vivienda, se debe hacer uso por parte del núcleo familiar al cual fue asignada. No las pueden arrendar, no las pueden utilizar para negocios y mucho menos para negocios ilegales, que lo que viene sucediendo (…) las viviendas no se pueden enajenar, ni vender, hasta pasado un periodo de gracia de 10 años de haberla vivido”, recalcó.

La Ministra Noguera personalmente estaría entregando los subsidios retirados a nuevas familias beneficiadas, en un acto que sería dado a conocer próximamente por esa dependencia del Gobierno Nacional.