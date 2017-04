Mocoenses radicados en Armenia adelantan campaña de recolección de ayudas para damnificados en el Putumayo

Colonia de mocoenses residentes en Armenia lideran campaña de recolección de ayudas para atender a población damnificada en el Putumayo, luego de la avalancha.

“Yo soy de Mocoa en el Putumayo, me vine a estudiar a Armenia y junto a otras personas que son allá estamos muy preocupados por la suerte que pudieron correr nuestras familias, luego de la emergencia de las últimas horas, y es un drama que aumenta con las horas y sin podernos comunicar, porque no hay redes, no hay señal”, aseguró Sara Enriquez Fajardo, mocoense residente en Armenia.

Precisó la estudiante universitaria que junto a otros mocoenses iniciarán jornadas de recolección de ayudas, alimentos no perecederos, kits de aseo, cobijas, entre otros elementos para enviar a las personas damnificadas en Putumayo.

Hasta el momento los organismos de socorro reportan un total de 94 personas muertas, 180 heridos y más de 200 desaparecidos, luego de la avalancha que arrasó con todo a su paso en Mocoa- Putumayo.