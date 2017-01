Molestia en Caldas por compra de predios de la Agencia Nacional de Tierras

Foto: Tomada de Mapio.net

La alcaldesa de Viterbo, Alba Luz Escobar Martínez, expresó su molestia ante la decisión de la Agencia Nacional de Tierras, que sin su consentimiento, compró unos predios en ese municipio para reubicar a un importante número de indígenas.

La Agencia Nacional de Tierras compró a un particular en el municipio de Viterbo, 23 hectáreas para reubicar a 300 indígenas víctimas del desplazamiento del municipio de Belalcázar en Caldas; pero esta compra se hizo sin consultarle a la mandataria de los viterbeños.

“La semana pasada nos enteramos por un indígena de Belalcázar que van ser reubicados en mi municipio, en un predio que compró la Agencia Nacional de Tierras. Me preocupa, porque esto nunca me fue consultado ni a la comunidad, lo que ha generado molestias. Y otra de mis preocupaciones es que la Agencia Nacional de Tierras, no tuvo en cuenta que el Plan de Desarrollo de Viterbo ya esta definido y que no se tiene los recursos para instalar acueducto y energía para esos predios” explicó la alcaldesa de Viterbo, Alba Luz Escobar Martínez.

Por esta razón el gobernador (e) de Caldas, Ricardo Gómez Giraldo, envió una solicitud a la Agencia Nacional de Tierras, para pedirle, que esos procesos de compras de tierras sean participativos para quien no sea indígena, ya que en el municipio de Viterbo existen familias víctimas del desplazamiento forzado.

“No estoy en contra de que la Agencia busque tierras para los indígenas, lo que no esta bien es que adjudica y va a llevar a vivir ahí a 300 indígenas, sin preguntarle a la alcaldesa, la plan de ordenamiento territorial, a los vecinos ni a la gobernación; por eso hice la petición para que esta entrega de predios sea participativo para los habitantes de Viterbo” dijo el gobernador (e) de Caldas, Ricardo Gómez Giraldo.

El mandatario de los caldenses, se reunir con otros gobernadores, para tratar este tema, ya que en otros departamentos también se hace la compra de predios por parte de la Agencia Nacional de Tierras sin previo aviso.