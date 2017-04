Mónica Henao, la metense que se dedica al boxeo y al modelaje se prepara para pelear en la Costa Atlántica

La hoy por hoy boxeadora y modelo se enfrentará este sábado a partir de las 7 p.m. contra la barranquillera Glenis Cardona en la cartelera Boxística ‘Noche de Campeones II’ en Palmar de Varela (Atlántico)

Mónica Liliana Solano Henao, nacida en el municipio de Vistahermosa (Meta) tuvo un cambio rotundo en su vida luego de viajar hace 10 años al hermoso país de Panamá.

“Gran parte de mi vida la he dedicado al modejale, razón por la cual siempre era exigente con el ejercicio, me gusta hacer deporte. un día me dijeron que para tonificar más el cuerpo practicara el boxeo y de allí comenzó a crecer el gusto” afirmó la hermosa modelo.

La deportista conoció a Henry Zuñé quien vio en ella características especiales y quien la impulsó por el boxeo llevando consigo cinco años de practica y logrando ganarse un cupo en la profesional.

La metense participó en el 2016 en el MBS Arena, de Potsdam, Alemania de donde salió campeona en la división de 135 libras y ahora se encuentra en Barranquilla preparándose para la pelea aficionada del próximo sábado.

“Me veo en un futuro siendo campeona en las 135 libras que es peso ligero y quiero ser campeona en 130 libras y todas las divisiones del boxeo” instó Henao.

La modelo de 29 años explicó que está radicada en Panamá en donde vive con su hijo y toda su familia.

Con un físico atlético y con medidas de 98-65-105 y 1.78 mts de altura y continuando también con su carrera como modelo, la colombiana se prepara para su próxima pelea ante Glenis Cardona, cuya victoria será de gran motivación en su camino por el título mundial de peso ligero.