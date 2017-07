Mototaxistas bloquearon las principales vías de Cartagena durante protesta

En estos momentos, el gremio de mototaxistas bloquean tres de las principales avenidas de Cartagena durante las protestas que se adelantan para pedir a las autoridades que no se prohíba la circulación de parrillero hombre en motocicletas.

La manifestación afectó incluso la vía al mar que comunica a esta ciudad con Barranquilla y generó traumatismos en la movilidad interna de la capital de Bolívar.

Carlos Lemos, presidente del sindicado de mototaxistas, dijo que de tomarse estas medidas, se les vulneraría el derecho al trabajo.

“El sindicato de mototaxistas salió a hacer una protesta pacifica con otros gremios…Nosotros salimos sin moto, el gremio es amplio y no tenemos el control de todos, no podemos controlar la manifestación porque son muchos los que se verían afectados por esta medidas. Nosotros no podemos permitir que nos impongas rutas como animales, ya la época de esclavitud se acabó. Vuelvo y lo digo señores administradores hay que buscarle nuevas formas de empleo e ingresos a este gremio que está siendo vulnerado en sus derechos y está haciendo llevado a la miseria”, señaló Lemos.

La medida de prohibición al parrillero hombre en algunas zonas de Cartagena fue propuesta por la Policía para controlar los hechos de inseguridad que se cometen a bordo de estos vehículos al interior de.

“Rechazamos esa medida propuesta por el comandante de la policía Poveda, se prohibiría en 40 barrios el paradero hombre y se crearía un corredor único. Ese es nuestro miedo, perdemos clientes y además la policía no sabe sino perseguir motos entonces nos veríamos acosados”, añadió uno de los mototaxistas.

Estas protestas terminaron en disturbios y enfrentamientos con el ESMAD que dejaron tres personas capturadas y cinco motos inmovilizadas.

A esta hora se presentan traumatismos en el trafico la zona suroriental y sur occidental de Cartagena.