Mototaxistas y comerciantes bloquearán vías en Bucaramanga, como rechazo al nuevo pico y placa

Desde las 6:00a.m. se bloquearán vías en Bucaramanga. Foto: Slendy Blanco / RCN Radio.

Omitiendo la restricción, bloqueando las principales vías de la ciudad y marchando, motociclistas, mototaxistas, conductores en general y comerciantes del centro de Bucaramanga evidenciarán su rechazo la medida del nuevo pico y placa, argumentando que la decisión de imponer la restricción en la zona comercial del municipio afectará a miles de trabajadores y residentes.

José Velásquez de la Veeduría Poder Motero anunció que tras una reunión, se acordó la protesta en las calles “las personas que ejercen actividad comercial vieron cómo sus negocios se vio afectada debido a la restricción para circular en el centro de la ciudad, esto no es legal pues no hay una resolución que diga que se sancionará a quien no la cumpla. Los comerciantes y motociclistas acordamos hacer la protesta, plantones por las principales vías. Le solicitamos al alcalde de Bucaramanga no patrocinar todas las locuras de la Dirección de Tránsito, este es un nuevo invento que perjudica a 20 mil familias que viven del comercio en el centro. Los comerciantes lo que necesitan es que entren motos y carros al centro a comprar lo que ellos venden; por estas razones acordamos protestar por las calles”.

Jhon Melo, representante de los mototrabajadores socializó con sus compañeros de empleo los bloqueos en la ciudad “desde las horas de la mañana, nosotros nos encargamos de bloquear donde somos fuertes, por ejemplo en el norte, La Cumbre y nos comprometemos a hacer bloqueos parciales y totales desde las horas de la mañana. Vemos que esta medida es una estrategia de la alcaldía de Bucaramanga para combatir el transporte informal”.

Puntos como La Puerta del Sol, la carrera 15 con calle 36, la Avenida Quebrada Seca y la carrera 21 y las entradas a la ciudad bonita serán bloqueadas por cientos de mototaxistas, motociclistas, conductores en general y comerciantes del centro quienes piden a la dirección de tránsito analizar la medida del pico y placa.