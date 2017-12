Mototaxistas denuncian negociado con centro asistencial en Barranquilla por informar sobre personas accidentadas

Foto archivo de RCN Radio.

Cerca de 20 mototaxistas en el suroccidente de Barranquilla realizaron un denuncia pública sobre un presunto negociado con la Clínica la Victoria, donde por informar por accidentes de transito le pagan entre ciento veinte mil y trescientos mil pesos .

” Nosotros denunciamos porque no nos quieren pagar, nos están bailando el indio y no podemos permitir eso. A mi me deben trescientos mil pesos desde el pasado siete de diciembre por dos pacientes que les informe y que ellos llevaron con sus ambulancias y es la ahora y no me pagan. Nosotros hicimos esta protesta y ahora si están desesperados porque estamos denunciándolos“, señaló Alfredo Tapias mototaxista de Barranquilla en exclusiva para RCN Radio .

Durante más de 4 horas los mototaxistas permanecieron en las afueras de la clínica en cuestión con el fin de presionar el pago por ser los informantes de los accidentes. En Barranquilla desde hace varios años se ha denunciado estas prácticas y hasta la fecha las autoridades no han tomado medidas severas por esta prácticas que colocan en peligro la integridad de los pacientes.