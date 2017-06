Mototaxistas, próximos en sumarse a protestas que adelantan docentes en Cartagena

Manifestó que de no atenderse el pliego de peticiones en presentarán en las próximas horas al Distrito, y que de no lograrse compromisos serios, se tomarán las vías, si esta es la única opción que les queda, para que sean escuchados.

“El sindicato no permitirá que se sigan violando nuestro derechos constitucionales como el derecho al trabajo, a la igualdad y a la dignidad y otros derechos que se vienen vulnerando. Si la administración no llega a un acuerdo con el sindicato, no cumple con lo pactado, nos veremos en la penosa necesidad de hacer marchas pacíficas hasta que la administración cumpla y de solución al desplazamiento y al abuso que se ha tenido con el gremio”, dijo.

El líder sindical fue enfático en afirmar que los mototaxistas no permitirán “que se les excluya de otros barrios de la ciudad”, esto en relación a la medida que restringe la circulación de este vehículo al prohibir el uso de parrilleros en Bocagrande, Manga, Castillogrande, El Laguito, El Cabrero, Crespo y Pie de La Popa.

“No vamos a permitir que nos restrinjan un centímetro más de nuestra ciudad porque nosotros somos cartageneros y tenemos derechos a la libre movilidad”, puntualizó.