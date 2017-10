Movimiento “Primero La Gente” insiste en inocencia del alcalde de Cartagena y rechaza su revocatoria

Foto: Cortesía.

Después del escándalo de corrupción que sacudió a la alcaldía de Cartagena, el movimiento político que promovió al alcalde Manuel Vicente Duque rechazó los señalamientos por corrupción que hicieron contra el mandatario La Fiscalía, la senadora Claudia López y gremios de Bolívar.

De acuerdo movimiento “primero la gente”, el alcalde Duque salió de la alcaldía por intereses electorales de grupos políticos a quienes califican de ser “más corruptos” que los delitos por los que se dictó medida de aseguramiento contra el mandatario.

Elcy Severiche, vocera del comité promotor del alcalde, señaló que los cartageneros han sido injustos con el alcalde Duque.

“No había razones para sacarlo del cargo, creo que se ha montado un show mediático, se han aprovechado las circunstancias… aparentemente se está sacando de juego al alcalde por supuestas irregularidades en su administración pero yo quiero que no se desconozca, que en realidad que la gente sepa que esto obedece a interés políticos y corruptos, mucho más altos que los que se están tratando de demostrar. Es una pena que la ciudad se preste para eso, so pretexto de buscar más transparencia“.

De igual forma, el movimiento político “Primero la Gente” insistió en la inocencia del alcalde.”Nosotros seguimos convencido que él ha sido arrastrado por toda una estrategia con fines electorales que se ha montado en esta ciudad y que de alguna manera se le quitó de la alcaldía para debilitar el poder para poder negociar y acceder a beneficios electorales en esta campaña que va a comenzar. Sabemos quien es Manolo Duque, sabemos los alcances de su administración, sabemos que esta no es una administración perfecta porque no lo puede ser dada las condiciones en que encontramos la alcaldía, financieramente y además el caos político de esta ciudad que ha demandando el beneficio para familias que quieren estar en el poder“, señaló Severiche,

El movimiento político del alcalde Manuel Vicente Duque calificó como “ilegitimo” el proceso de revocatoria que cursa sus trámites ante el Consejo Nacional Electoral.

Advierten que esta iniciativa es promovida por revanchismo políticos y que no se tuvo en cuenta el cumplimiento del plan de desarrollo para impulsar este mecanismo de participación ciudadana.

“Esta revocatoria no obedece a ninguna tipo de incumplimiento. Se está violando el objetivo por el cual fue creado el mecanismo, es para aquellos mandatarios que no han cumplido su plan de gobierno… Por lo tanto el incumplimiento se tenía que haber dado respecto al plan de desarrollo. No ha habido ninguna demostración mediante la cual se establezca ese incumplimiento. Es posible que algunas personas se quieran aprovechar de algunas insatisfacciones de la ciudad pero que no responden al plan de desarrollo. Más bien hay un grupos de personas que no quedaron satisfechas con que el alcalde Duque haya sido electo”, añadió.

Esta pronunciamiento del movimiento político del alcalde se da tras conocerse que el proceso revocatorio del alcalde Manuel Vicente Duque cursa su etapa final ante el CNE.

Se debe señalar que actualmente el alcalde Duque se encuentra con medida de aseguramiento por presuntos actos de corrupción que favorecieron el manejo irregular de las finanzas del distrito. Su salida del cargo se dio de manera inicial por una suspensión de la procuraduría durante el proceso investigativo que se adelanta por la caída del edificio portal de Blas de Lezo II y la falta de control de las autoridades.

A ese proceso disciplinario se sumó el proceso penal que adelanta la Fiscalía por una red de corrupción que habría entregado dinero y contratos del distrito para la elección irregular de la contralora. Tras su salida del cargo, la Presidencia de la República ha designado por encargo a Sergio Londoño Zurek, quien ha estado por más de cuatro meses dirigiendo la administración pública de Cartagena.