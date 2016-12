Por muerte de director del DAS en Cauca, Consejo de Estado condena a la Nación

La Sección Tercera del Consejo de Estado manifestó que la nación es responsable administrativamente en la muerte en un atentado del director del DAS en el Cauca, mayor Jorge Castillo Rojas, en hechos ocurridos el 18 de mayo de 2001, a las afueras de su casa en Popayán. Según este organismo existían circunstancias que imponían la necesidad de protección especial para el funcionario, quien además realizó varios operativos y capturas contra la subversión, una de las cuales dio lugar a amenazas.

Contra el entonces director del DAS, se realizó un atentado en el cual se activó una carga explosiva, precisamente en el momento en el que se bajó del carro para ingresar a su vivienda. La explosión le causó graves heridas que terminaron con la vida del Mayor.

Para el Consejo de Estado, “es claro que existieron fallas en la seguridad del funcionario, en primer lugar, derivadas de la ubicación del lugar asignado para su residencia, que no cumplía con las especificaciones de seguridad necesarias y estaba expuesto por su ubicación. No de otra manera se explica que contando con guardia permanente las 24 horas del día, no se hubiera advertido la labor de inteligencia, planeación y posterior ejecución del acto criminal a cargo de sus perpetradores, pues está probado que prepararon el terreno para el atentado justo frente a la residencia presuntamente vigilada”,

La Sala señaló que el explosivo fue lanzado desde un inmueble aledaño a la casa fiscal en la que residía el funcionario, en la que se ubicaron los delincuentes, que lograron esconderse tras la vegetación y quienes habían cortado previamente el pasto de la zona posterior para ubicarse allí, donde no serían vistos.