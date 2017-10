Mujer con 41 puntos de sutura en el rostro denuncia que policía de Cartagena le desfiguró la cara con el pico de una botella

Foto: Suministrada por la familia de la víctima.

Una mujer de Cartagena denunció haber sido víctima de un abuso de autoridad por parte de uniformados de la Policía, quienes según reportó ante la Fiscalía, le cortaron la cara con el pico de una botella durante un procedimiento de requisa.

El hecho se presentó en el barrio Flor del Campo, al suroriente de la ciudad donde la mujer reside junto con su esposo.

De acuerdo a la información suministrada por la víctima, los uniformados intentaron hurtarle la cadena de oro que portaba su compañero sentimental en el momento que departía en un establecimiento comercial de la zona. En ese lugar se estaba realizando el proceso de requisa. Según el relato, los policías querían aprovechar que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol para quitarle la prenda.

La mujer señala que al intentar evitar el abuso policíal, recibió graves heridas en sus mejillas:

“Ella estaba con su compañero en un establecimiento cerca al barrio cuando llegaron los dos policías solicitando una requisa. Ellos se las dan y como el marido de ella tenía una cadena de oro, ellos querían quitársela. Como él no permitió ellos lo persiguieron y amenazaron con matarlo. La hermana mía le dijo que si le daban tiro a él también le dieran a ella. Entonces el policía le pegó con el bolillo, le partió la botella que ella tenía en la mano y con el pico de la botella le cortó la cara”, dijo la hermana de la víctima.

Por la profundidad de las heridas, la mujer recibió 41 puntos de sutura interna y externa. Actualmente se encuentra afectada emocionalmente debido a las cortaduras.

“Estoy muy afectada porque me siento con la cara bien hinchada y eso no hace que hable bien. Tengo puntos por dentro y por fuera… no puedo hablar porque tengo la cara cortada”, señaló Saida Toral, la mujer afectada.

La afectada tiene 31 años y se dedica a los quehaceres domésticos. Su compañero sentimental de 32 años, es vendedor de pescado.

La familia de la víctima, denuncia que tras la agresión, la mujer huyó con su compañero sentimental en busca de protección y atención médica. Indican que los uniformados llegaron hasta la vivienda y golpearon las puertas. Los familiares narran que por la conducta desmedida con la que arremetieron contra el inmueble y la agresión provocada a la mujer, los Policías parecían estar bajo los efectos de alucinógenos.

RCN Radio ha intentado tener un pronunciamiento por parte de las autoridades de policía de Cartagena pero no han respondido a los llamados del equipo periodístico.