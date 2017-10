Mujer asesinada en El Poblado había denunciado a su expareja por violencia intrafamiliar

foto referencial de archivo

El pasado 17 de septiembre, Ofir Sánchez, denunció por violencia intrafamiliar a su excompañero sentimental y pidió protección de las autoridades, pero el agresor cumplió la amenaza y la asesinó con arma blanca en el barrio El Poblado, elevando a 42, el número de mujeres asesinadas en Medellín en lo corrido del año.

Testigos del hecho revelaron que la empleada doméstica de 47 años, le manifestó a su expareja: “no me haga daño, no me mate que yo vuelvo con usted”, súplicas que tampoco fueron escuchadas.

El hombre que tenía casa por cárcel en un proceso por su posible responsabilidad en otro crimen, fue recapturado y enfrentará cargos por feminicidio.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Óscar Gómez Heredia, lamentó la pérdida de vidas humanas en casos de intolerancia.

La Secretaría de las Mujeres exigió celeridad en las investigaciones sobre violencia intrafamiliar en Medellín, donde este año se reportan 42 muertes violentas de la población femenina frente a 22 del igual período de 2016.

De acuerdo con la Fiscalía, del total de los casos de este año, 19 son catalogados como feminicidios, entre ellos, el de la niña Luciana de 4 años, asesinada a golpes, al parecer por su padre adoptivo.