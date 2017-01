Mujer de Chocó insiste en que helicóptero de la Vicepresidencia dañó su casa

Daños en vivienda en Capurganá/Foto cortesía afectada

En una visita el pasado 5 de abril a Capurganá, Chocó, helicópteros que transportaban al vicepresidente Germán Vargas Lleras y a sus escoltas, habrían destechado una vivienda y generado cuantiosos daños en los enseres. Nueve meses después, la familia solicita que el Gobierno Nacional reconozca los daños materiales.

Yadira Perea Mejía, quien vive en la casa junto a sus tres hijos menores y su esposo, aseguró a RCN Radio que tuvo que hacer un préstamo de 12 millones de pesos para reparar el techo y comprar algunos electrodomésticos, mientras espera que la Vicepresidencia le dé alguna respuesta a su petición. (Puede leer: Vargas Lleras pidió perdón al escolta que golpeó)

“Me levantó completamente el techo y me rajó las paredes. Me dejó en la calle. Todavía tengo paredes que no he podido arreglar. Se me dañaron los muebles, las camas y el televisor”, señaló la mujer, que vive cerca del aeropuerto de Capurganá.

La personera de Acandí, Jasney Palacio, recibió la denuncia de la mujer, compulsó copias a la Defensoría del Pueblo y envió un oficio a la Vicepresidencia, la cual respondió que el helicóptero transportaba a los escoltas de Vargas Lleras.

“A nosotros, como Personería, nos respondieron que no había sido el helicóptero que transportaba al vicepresidente sino al de seguridad. Después de que la casa fue destechada, se vino un aguacero impresionante. Nosotros compulsamos copias a la Defensoría del Pueblo de Urabá y Chocó”, dijo a RCN Radio.

En una carta enviada por la Defensoría del Pueblo, la Vicepresidencia de la República respondió que “durante la visita al corregimiento de Capurganá, no fue informado daño alguno y que deba ser resarcido por esta entidad”, así que sugirió acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativo.

RCN Radio se contactó con Comunicaciones de la Vicepresidencia de la República para conocer un pronunciamiento sobre el tema, pero indicaron que, por ahora, no habrá declaraciones.