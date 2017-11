Mujer denuncia que fue agredida verbalmente por un concejal en el desarrollo de una plenaria

Según Andrea Meza, asesora jurídica del Concejo de Bucaramanga, la razón que habría hecho perder el control al corporado Jorge Florez fue haberle pedido que no grabara el debate y el desarrollo de la plenaria para subirlo a redes sociales.

Explicó que aunque fue decente a la hora de dirigirse al concejal, éste la agredió verbalmente en varias ocasiones sin importarle el respeto que los demás corporados exigieron.

“El concejal se levanta y me dijo ¿a usted qué le pasa? usted es la jefe jurídica del Concejo y yo soy el Concejal. Un corporado le pidió que me respetara pero él siguió gritando e irrespetándome. Jamás pensé que ese concejal fuera a tomar esa actitud tan agresiva contra mí”

La funcionaria aseguró que fue agredida verbalmente con gritos y que por tal razón tomará las acciones jurídicas en contra del concejal Jorge Florez.

“Siento temor pero voy a interponer las acciones judiciales y que sean las autoridades quienes determinen qué pasará con esta situación tan lamentable”.

RCN Radio consultó al señalado concejal Jorge Florez quien aseguró que en ningún momento agredió a la funcionaria y que tales acusaciones solo buscan desviar la atención del concejo a algunos proyectos de interés social (AUDIO)

“Yo en ningún momento me dirigí a ella, me dirigí a todos. Quieren es crear una cortina de humo porque yo he venido generando ataques porque ellos (concejales) hunden los proyectos beneficiosos para la comunidad sin ni siquiera haberlos revisado”.

El corporado negó haber agredido a la funcionara del concejo de Bucaramanga y aseguró que si tiene que disculparse con la agredida lo hará pero en aras de mantener el buen clima laboral.