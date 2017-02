Mujer denunció que policías desaparecieron su moto en Medellín

Foto: RCN Radio Medellín

En el barrio Carpinelo, de la Comuna Santo Domingo Savio de Medellín, se investiga la presunta participación de unos policías con la desaparición de una moto Biwis, como consta en la denuncia que hizo la propietaria Yuli Rueda Ibarra ante la Fiscalía.

Según esta joven, de 24 años, vecinos del barrio aseguraron que vieron que el pasado viernes en la madrugada uniformados se llevaron su vehículo, por lo que ella se dirigió a la Estación de Policía de Santo Domingo donde en un inicio le indicaron que no sabían nada.

Sin embargo, una vez puso la denuncia, la Policía del cuadrante le informó que ya tenía conocimiento de la moto y que estaba en el barrio Manrique, sin mayores explicaciones.

Es así que el pasado sábado a las 9 de la noche, ya la Biwis estaba en la Estación de Santo Domingo, donde se la entregaron y le pidieron que no continuara con la denuncia. A lo que Yuli hizo caso omiso, porque no recibió las claridades del hecho. Lo que causó, según ella, que el comandante de ese cuadrante la amenazara.

“Me dijeron que demandara, pero cuando me enojé, respondieron que hiciera lo que quisiera, que ellos no me tenían miedo y que me cuidara. Eso me tiene muy preocupada porque un problema con ellos es muy delicado. Así como desaparecen una moto, lo pueden desaparecer a uno”, dijo.

Por ahora, la moto está inmovilizada, porque se está a la espera de que se designe un fiscal y resuelva la demanda de la propietaria del vehículo.

La Policía Metropolitana ya tiene conocimiento de este caso y expresó que hace las investigaciones, por lo que se espera que en las próximas horas aclare lo sucedido en el barrio Carpinelo de la ciudad.