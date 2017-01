Mujer desaparecida en el municipio de Palmira fue encontrada muerta

Foto suministrada por familiares.

En el corregimiento de Rozo fue encontrado en la mañana de este sábado el cuerpo sin vida de Miyerlandy Gaviria Arango, de 41 años, quién se encontraba desaparecida desde el viernes cuando salió de su casa rumbo a su trabajo, en el municipio de Palmira a donde nunca llegó.

“Ella salió de su casa en el barrio El Jardín hacia las 7:30 a.m. para llegar a las oficinas de Claro donde trabajaba en el área de servicio al cliente y al no llegar a trabajar sus compañeros nos llamaron para saber porque no había ido”, comentó uno de sus familiares.

El cuerpo sin vida de la mujer fue encontrado en Rozo luego que uniformados de la Subestación de dicho corregimiento en zona rural de Palmira, recibieran una llamada informando sobre hallazgo del cuerpo en la vía a La Torre. Al llegar sitio comprobaron que se trataba de Mierlandy.

“La fémina no presentaba signos de violencia externa, ni heridas con arma blanca, de fuego o contundente, también fue encontrada con sus joyas aunque su bolso no se halló, es por esta razón que se deben intensificar las investigaciones apoyándonos en cámaras de vigilancia para esclarecer el hecho”, explicó el capitán Andrés Felipe Cortés, comandante de Estación Palmira.

Por su parte el secretario de Seguridad de Palmira, Carlos Zapata, indicó que deberán esperar los resultados de Medicina Legal para establecer las causas de la muerte.