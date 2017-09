Mujer fue agredida y encerrada por su pareja en una universidad del sur de Cali

Foto referencial

Momentos de angustia vivió Lina Patricia Echeverry, de 34 años de edad, quien denunció que su compañero sentimental la golpeó y la dejó encerrada durante 10 horas dentro de una universidad en sur de Cali, donde el hombre presta sus servicios como guarda de seguridad.

Hasta dicho lugar llegó la mujer para buscar para arreglar diferentes problemas que venían atravesando en su relación y por amenazas que él le había hecho a ella y a su hija. Ante esta situación Lina Patricia pidió protección urgente por parte de la Fiscalía, ya que esta sería la tercera vez que el hombre la agrede en público de manera violenta.

“Yo traté de buscarlo. Fui al trabajo de él para tratar de que se calmara, pero, todo lo contrario. Me dañó el celular, no me dejó salir y me tuvo retenida hasta el día siguiente que entregó el turno, es duro porque no es la primera vez que pasa. Pero yo pensaba que estaba sola y quería hacer las cosas de una manera silenciosa y quizás a mi manera, pero dije ya no más y no lo voy a hacer más. Es una persona muy violenta y siempre me amenazó con hacerle daño al papa de mi hija y a mi hija”, explicó Lina Patricia.

Al conocer el caso, el gobierno departamental acompañará la atención para esta mujer como lo señala Luz Adriana Londoño, secretaria de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual del Valle del Cauca, quien acudió a Medicina Legal, donde se surtía parte del proceso.

“Estamos buscando la manera que ella tenga una atención oportuna que realmente tenga una garantía de sus derechos. Tuvimos comunicación con la Fiscalía y ya emitieron una orden de protección y en este momento estamos acompañándola para que ella pueda estar acompañada de la Policía y posteriormente brindarle el acompañamiento para que puedan ser restablecidos sus derechos como mujer”, dijo la funcionaria.

Lina Patricia, recibió 25 días de incapacidad y ya con la denuncia interpuesta ante las autoridades competentes espera que otras mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar tomen la decisión de denunciar y evitar que estas agresiones lleven a la muerte de más mujeres en el Valle del Cauca.