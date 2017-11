Mujer terminó con grave herida en un ojo tras “guerra de bolsitas de agua” en Cartagena

Una mujer en Cartagena, tiene comprometido uno de sus ojos, luego que en este le cayera accidentalmente fragmentos de un vidrio roto cuando se encontraba al interior de su vivienda.

Los hechos se presentaron en el sector Los Corales del barrio La Maria, ubicado en la zona nororiental de la ciudad.

Felipe Fuentes, líder del sector, manifestó en diálogo con RCN Radio que su vecina sufrió este accidente como consecuencia de las denominadas “guerras de bolsitas de agua” que se suelen presentarse en el marco de las fiestas novembrinas.

Explicó que en momento en el que un grupo de jóvenes realizaban este juego, una de esas bolsitas de agua impactó en una ventana de la casa. “Estaban peleando con bolsitas de agua, y una de esas bolsas partió un vidrio de una ventana, y uno de los vidrios le cayeron en el ojo a la señora Elvira De León”, expresó.

Manifestó que la afectada fue trasladada a la Clínica de Cartagena del Mar, en donde fue recibió valoración médica. Sin embargo, no ha sido posible su atención integral debido a que la Eps en la que se encuentra afiliada no autoriza un procedimiento requerido por los galenos. “La señora está grave del ojo en la Clínica Cartagena del Mar y no la han atendido porque la Eps no ha autorizado que un oftalmólogo la atienda”, apuntó.

RCN Radio conoció que la mujer necesita una cirugía oftalmológica, por lo que la clínica está esperando sea autorizado el procedimiento por parte de la Eps Mutual Ser para remitir a la paciente a un centro médico donde se lo puedan realizar.